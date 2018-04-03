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Служба здравоохранения: Сергей и Юлия Срипаль по-прежнему находятся в больнице в Солсбери

Происшествия
3 апреля, 18:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что экс-полковник ГРУ находится "в критическом, но стабильном состоянии", его дочь - в стабильном состоянии

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ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате отравления бывший полковник ГРУ Сергей Срипаль и его дочь Юлия продолжают лечение в больнице в Солсбери, куда они были госпитализированы после инцидента. Об этом во вторник сообщила Национальная служба здравоохранения Англии.

"Мужчина в возрасте старше 60 лет в результате воздействия нервно-паралитического вещества находится в реанимации в критическом, но стабильном состоянии. Женщина в возрасте старше 30 лет находится в стабильном состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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