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Улюкаев пожаловался на отказ в свидании с женой

Происшествия
3 апреля, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что Мосгорсуд отказал экс-министру в связи с тем, что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Осужденный экс-министр экономики РФ Алексей Улюкаев, содержащийся в СИЗО "Матросская тишина", пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой. Об этом ТАСС сообщил во вторник член ОНК Александр Ионов.

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"Члены ОНК посетили в СИЗО бывшего министра экономики Алексея Улюкаева, у него была только одна жалоба - он сказал, что Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, потому что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания. Улюкаев этим возмущен, он говорит, что к нему пришли на свидание два человека одновременно, в рамках одного свидания, а не двух", - сказал член ОНК.

По его словам, других жалоб, в том числе на условия содержания, экс-министр не высказал.

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор Улюкаеву. Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря прошлого года приговорил Улюкаева, признанного виновным в получении взятки в размере $2 млн, к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 млн рублей.

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