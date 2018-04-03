В московском метро второй за вечер пассажир упал на пути

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Второй за вечер пассажир московского метро упал на пути. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии.

"Примерно в 19:00 мск на станции метро "Петровско-Разумовская" Люблинской линии 48-летний москвич по собственной неосторожности упал на жесткий путь станции. Падение произошло в отсутствие поезда на станции, в связи чем угрозы жизни не было", - сообщил он.

В 19:05 мск на путях на 14 минут сняли напряжение для извлечения мужчины. От медицинской помощи потерпевший отказался. Инцидент на движение поездов на салатовой ветке не повлиял.

"При опросе потерпевшего стало известно, что у него закружилась голова, он потерял равновесие и упал", - добавил Мышляев.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажир метро погиб, упав под поезд на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии.