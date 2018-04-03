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СК возбудил дело о незаконном выселении многодетной семьи из квартиры в Подмосковье

Происшествия
3 апреля, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что семью из Мытищ выселяют из их единственного жилья

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав многодетной семьи, которую выселяют из квартиры в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По результатам проведенной ГСУ СК России по Московской области проверки по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщила Петренко.

Во вторник в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что многодетную семью из Мытищ выселяют из их единственного жилья. Женщина взяла заем в одной из микрофинансовых организаций под залог квартиры, просрочив один платеж. Вскоре на пороге квартиры появился мужчина, заявивший, что теперь он является собственником квартиры.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к выселению многодетной семьи.

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