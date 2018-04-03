Арестованный Зивудин Магомедов просит в СИЗО выдать ему электрочайник

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Содержащийся в следственном изоляторе "Лефортово" совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов просит выдать ему электрочайник, потому что в камерах изолятора нет горячей воды, а также обещает закупить для СИЗО 10 телевизоров. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, посетивший Магомедова в изоляторе.

"В камерах "Лефортово" нет горячей воды, и Магомедов настоятельно просит выдать ему электрический чайник или кипятильник, он спрашивает, как он будет стирать вещи без электрочайника?" - сказал Мельников, указав, что члены комиссии поддержали эту просьбу.

Мельников также проинформировал, что Магомедов пожаловался правозащитникам на отсутствие в камере телевизора. "В ходе встречи с членами ОНК арестованный Магомедов сказал, что ему психологически очень тяжело находиться в камере без телевизора, а узнав, что СИЗО не полностью обеспечен телевизорами и холодильниками, выразил готовность приобрести 10 телевизоров и 10 холодильников для нужд следственного изолятора, чтобы заключенные могли ими пользоваться", - сказал правозащитник.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.