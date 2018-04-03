Источник: капитана сейнера "Норд" могут не выпустить на суд в Мариуполе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко украинские пограничники могут не выпустить с борта судна на судебное заседание, назначенное на 4 апреля в Мариуполе, сообщила во вторник ТАСС представитель владельца судна - керченского рыбколхоза имени Первого Мая.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, а 30 марта арестовано украинским судом. На его борту 10 членов экипажа, все они граждане России, жители Керчи. Украинская прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера "Норд" в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Судебное заседание назначено на 4 апреля, предварительно, в Мариуполе. Но экипаж с борта не выпускают, поэтому украинская сторона создает очередной нонсенс, как можно поехать на суд, если судно окружено вооруженными пограничниками Украины?" - сказала собеседница агентства.

По ее словам, владельцы от имени членов экипажа намерены обратиться к мировой общественности и мировым СМИ с просьбой обратить внимание на нарушение прав человека. "Мы не говорим о политике, пусть этим занимаются политики, мы говорим о нарушении элементарных прав человека, когда его лишают права на пищу, на воду, на передвижение, устраивая блокаду. Надеемся, что мир обратит внимание на это вопиющее нарушение прав", - подчеркнула она.