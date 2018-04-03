Суд направил подростка в закрытую школу за стрельбу на школьном дворе в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд направил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа подростка, устроившего стрельбу из пневматического пистолета во дворе школы в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила в начальник пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

"С родителями была проведена профилактическая работа, пневматический пистолет изъят. В связи с тем, что подросток не достиг возраста уголовной ответственности за данное деяние, он направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 1 год 10 месяцев", - сказала Кокуева.

Как ранее сообщалось, в конце февраля во дворе одной из школ Ярославля 15-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пистолет школьник принес из дома. Он сделал несколько выстрелов, в результате стрельбы никто не пострадал. Открывший стрельбу подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.