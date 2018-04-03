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Суд направил подростка в закрытую школу за стрельбу на школьном дворе в Ярославле

Происшествия
3 апреля, 22:24 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 3, апреля. /ТАСС

Школьник будет находиться в учреждении закрытого типа почти два года

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд направил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа подростка, устроившего стрельбу из пневматического пистолета во дворе школы в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила в начальник пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

"С родителями была проведена профилактическая работа, пневматический пистолет изъят. В связи с тем, что подросток не достиг возраста уголовной ответственности за данное деяние, он направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 1 год 10 месяцев", - сказала Кокуева.

Как ранее сообщалось, в конце февраля во дворе одной из школ Ярославля 15-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пистолет школьник принес из дома. Он сделал несколько выстрелов, в результате стрельбы никто не пострадал. Открывший стрельбу подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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