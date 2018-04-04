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ABC: стрельбу в штаб-квартире Youtube в Калифорнии, предположительно, открыла женщина

Происшествия
4 апреля, 0:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, апреля. /ТАСС

По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса Youtube в Сан-Бруно (штат Калифорния), предположительно, открыла женщина, она все еще находится на свободе. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, стрелявшая вошла в здание через задний вход. По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов. Полиция ведет поиски стрелявшей, отмечает канал. Официально данная информация не подтверждена.

По данным ABC, несколько человек получили ранения в результате происшествия. В одной из больниц Сан-Франциско сообщили, что к ним после стрельбы поступило несколько человек. При этом неизвестно, идет ли речь о раненых или погибших.

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