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При стрельбе в штаб-квартире YouTube ранены четыре человека

Происшествия
4 апреля, 0:41 дата обновления: 4 апреля, 1:31 UTC+3

Шеф полиции Сан-Бруно сообщил, что подозреваемая в нападении покончила с собой

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© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения во вторник при стрельбе в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния), женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой. Об этом заявил шеф полиции города Эд Барберини на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

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Он сообщил, что в полицию поступило сразу несколько вызовов. Звонившие сообщили о стрельбе в штаб-квартире YouTube. По словам Барберини, стражи порядка прибыли на место уже спустя две минуты и увидели, что "многочисленные сотрудники выбегают из здания". Блюстители закона начали немедленно обыскивать помещения штаб-квартиры YouTube и прилегающую территорию.

"У нас четверо пострадавших, все они доставлены в больницу с огнестрельными ранениями", - сказал Барберини. Шеф полиции также сообщил, что "еще один человек умер внутри здания после того, как выстрелил в себя". "Мы считаем, что это и есть стрелок, но мы еще проверяем это", - добавил Барберини. Позже он пояснил, что речь идет о женщине.

На вопрос о том, были ли у стрелявшей сообщники, Барберини ответил: "Мы не может исключить эту возможность". Он также отметил, что власти пока не получали информации, которая бы указывала на это. Шеф полиции сообщил, что сотрудники правоохранительных органов продолжат обыскивать здание.

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