Адвокат Левашова считает, что суд над россиянином в США продлится не менее двух лет

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Судебный процесс в США над гражданином РФ Петром Левашовым затянется минимум на два года. Такой оценкой во вторник поделился с ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак.

Сложно и долго

"Любое федеральное дело не быстрое, даже самое простое федеральное дело длится год-два. А такое дело, наверное, будет длиться как минимум два года. Предсказать точнее невозможно, поэтому время покажет", - пояснил Литвак.

По оценке адвоката, разбирательство по делу россиянина обещает быть не только длительным, но и сложным. "Его обвиняют в киберпреступлениях. Я полагаю, что будет очень много технической документации и много документов, излагающих различного рода исследования. Пока все это в будущем, мы еще ничего не получали, но нас в предварительном порядке предупредили, чтобы мы это ожидали", - рассказал Литвак, отвечая на вопрос, какого рода сложности обусловили решение назначить начало разбирательства жюри присяжных по делу Левашова на 3 декабря.

Адвокат сообщил, что в распоряжении защиты есть эксперты, хорошо разбирающиеся в тематике киберпространства. "Да, такие люди есть. Мы определимся, будем ли мы использовать такого специалиста, тогда, когда проанализируем всю информацию, которую получим", - сказал Литвак, уточнив, что защита рассчитывает получить от американской прокуратуры такую информацию в полном объеме в течение ближайших месяцев. "Может быть, через три месяца, скажем так", - считает он.

Не факт, что большой срок

Левашову в США в случае признания виновным может грозить до 50 лет тюремного заключения. "Мы знаем, что ему грозит очень большой срок, пятьдесят лет, кажется. Но это максимум, если все сложить вместе. Очень редко бывает так, чтобы человеку давали максимальный срок, даже если его признают виновным по всем пунктам обвинения", - пояснил адвокат.

"Во-первых, его могут признать невиновным, а во-вторых, его могут признать виновным только по некоторым пунктам, а не по всем семи-восьми пунктам, - сейчас совершенно невозможно загадывать, какой срок подзащитный может получить", - констатировал адвокат. Он считает преждевременным говорить и о тактике защиты Левашова. "Вы знаете, еще рано загадывать, потому что мы еще не получили на руки ничего, кроме решения о возбуждении уголовного дела и аффидевита. Каких-то улик и доказательств мы еще не получили, загадывать наперед сложно, - когда мы все это получим, тогда и определимся", - рассказал Литвак.

По его словам, длительность изучения аргументов обвинения будет напрямую зависеть от их объема: "Если это будет один терабайт данных, то на их изучение может понадобиться полгода, если один гигабайт, то меньше".

Тот факт, что россиянин был задержан по запросу США в Испании и впоследствии выдан американским властям, никакой роли в рассмотрении дела не играет, отметил адвокат. "Это никак не будет влиять на его виновность или невиновность. Для присяжных данный фактор никакого значения не имеет, то, что он был экстрадирован, не сделает ему ни лучше, ни хуже", - заявил Литвак.

Он в качестве противоположного примера напомнил о гражданине России Романе Селезневе, приговоренном в апреле 2017 года в Сиэтле (штат Вашингтон) к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество. Роман был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в аэропорту столицы Мальдивской Республики и в тот же день был доставлен на американский остров Гуам.

"С Романом Селезневым не было экстрадиции, его похитили и привезли в штаты. Это обстоятельство в его деле играет роль. А с господином Левашовым ситуация иная, его экстрадировали и [с процессуальной точки зрения] все сделали правильно. Факт экстрадиции не улучшает, но и не усугубляет его ситуацию", - уточнил Литвак.

Факторы в деле

Он разъяснил, что в настоящий момент идет досудебный этап рассмотрения дела россиянина. "Обе стороны обмениваются документами: они [обвинение] смотрят, что у нас есть, мы смотрим, что есть у них. Иногда стороны направляют в суд различные запросы и ходатайства, которые могут касаться массы вещей, в том числе отвода улик, полученных [обвинением] противоправно. Идет процесс, предваряющий суд жюри присяжных", - продолжал адвокат.

Он назвал весьма возможным вариант, при котором дело Левашова не дойдет до жюри присяжных.

"Да, такое вполне возможно. Бывают случаи, когда решение о возбуждении уголовного дела оспаривают и отклоняют. Это маловероятно, но это возможно. Допустим, в свете недостаточности улик или в свете появления новой информации, указывающей, что человек невиновен, или же выявленной неправильности действий Большого жюри", - привел примеры адвокат.

Решение Большого жюри в США по делу Левашова было зарегистрировано 20 апреля 2017 года.

"Большое жюри - это орган, который устанавливает, имеются ли достаточные основания для начала уголовного процесса и передачи дела в суд. Большое жюри формируется из жителей [района или округа], которые получают повестку и проводят заседание обычно в отсутствие судьи. Они взвешивают данные представителя прокуратуры, представляющего улики и свидетельства. Этому представителю достаточно убедить членов жюри в том, что вероятность того, что данный человек совершил преступление, превышает 50%", - пояснил Литвак, уточнив, что Большое жюри, в отличие от присяжных, не занимается определением степени виновности или невиновности.

Россиянин был задержан по запросу США на территории Испании 7 апреля 2017 года. Американские власти обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. По утверждению американской стороны, россиянин причастен к созданию сети компьютеров "Келихос", зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С ее помощью якобы осуществляли несанкционированный сбор данных и рассылали спам.

3 октября 2017 года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков в октябре 2017 года заявил, что Россия выступает против экстрадиции россиян в иностранные государства, включая США. Левашов содержится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).