Полиция обследовала всю штаб-квартиру YouTube в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обследовали весь комплекс штаб-квартиры интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния), где во вторник произошла стрельба. Как сообщил шеф городской полиции Эд Барберини, новых угроз безопасности нет.

"Здание полностью обследовано, никаких угроз безопасности для общественности нет", - отметил он на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы. По его словам, нападавшая женщина, по предварительным данным, действовала в одиночку и покончила с собой. Она была вооружена пистолетом.

Шеф полиции при этом не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, согласно которой инцидент был вызван неким конфликтом, ссорой на бытовой почве. Барберини заявил, что расследование продолжается.

Начальник полиции также уточнил, что огнестрельные ранения в результате инцидента получили три человека, они госпитализированы. Четвертый пострадавший, о котором Барберини сообщал ранее, получил ранения, не связанные со стрельбой. Он травмировал ногу при эвакуации.

В штаб-квартире YouTube работают более 1,7 тыс. человек. На месте происшествия продолжают проводить следственные действия сотрудники правоохранительных органов. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.