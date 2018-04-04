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Особый противопожарный режим ввели в 29 из 35 муниципалитетов Забайкалья

Происшествия
4 апреля, 5:06 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 4, апреля. /ТАСС

В регионе действуют три лесных пожара на общей площади 149,5 га

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ЧИТА, 4 апреля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова установила своим постановлением особый противопожарный режим на территории 29 муниципальных образований. Это сделано для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с начавшимися в регионе лесными пожарами, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление об установлении на территории отдельных муниципальных районов и городских округов Забайкальского края особого противопожарного режима", - сказали в пресс-службе. Режим введен на территории 25 районов, городов Чита и Краснокаменск, поселков Агинское и Горный. Контролировать исполнение связанных с ним мероприятий поручено первому вице-премьеру регионального правительства Александру Кулакову.

По данным минприроды Забайкальского края на 08:00 (02:00 мск), в регионе действуют три лесных пожара на общей площади 149,5 га. Все они локализованы, угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 46 человек, задействовано 11 единиц техники.

Пожароопасный сезон в районах Забайкальского края начался 24 марта - раньше, чем в прошлом году. За это время в регионе зарегистрирован 61 лесной пожар на общей площади 2,4 тыс. га. В 2017 году за аналогичный период площадь пожаров в регионе была больше в 4,5 раза и составляла 10,8 тыс. га. Большая часть возгораний происходит по вине местных жителей.

Ранее Кулаков заявил, что учреждения, которые занимаются тушением лесных пожаров, в этом году подготовились лучше, чем в предыдущие годы. По информации министра природных ресурсов края Александра Волкова, финансирование, выделенное из федерального бюджета на тушение пожаров, увеличилось в 2,5 раза - до 72 млн рублей. Финансирование авиамониторинга обстановки, добавил он, возросло также в 2,5 раза - с 90 до 240 млн рублей.

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