В Калифорнии три человека пострадали после стрельбы в штаб-квартире YouTube

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во вторник в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния). Нападавшей была женщина, личность которой полиция пока не раскрывает. После стрельбы она покончила с собой.

Стрельба средь бела дня

Стрельба раздалась в кафетерии, расположенном на открытом воздухе на территории комплекса штаб-квартиры, примерно в 12:40 по времени Западного побережья США (22:40 мск). Практически сразу же многие сотрудники YouTube стали писать о произошедшем на своих страницах в соцсетях. По свидетельству очевидцев, услышав выстрелы, люди в панике начали выбегать из офисов штаб-квартиры, в которой работают более 1,7 тыс. человек.

Как заявил впоследствии, выступая на специально созванной пресс-конференции, шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, правоохранительные органы подоспели к месту происшествия практически сразу. По прибытии стражи порядка обнаружили в комплексе трех человек, получивших огнестрельные ранения, а также тело женщины. Власти заявили, что, по имеющимся данным, именно она открыла огонь, после чего покончила с собой. По словам Барберини, стрелявшая была вооружена пистолетом.

Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Сан-Франциско, расположенного в 20 км к северу от Сан-Бруно. Как сообщил представитель медицинского учреждения Брент Эндрю, к ним поступили две женщины, возраст которых составляет соответственно 32 года и 27 лет, а также еще один 36-летний мужчина. Состояние последнего оценивается как критическое. Изначально в полиции сообщили о еще одном пострадавшем, однако впоследствии выяснилось, что он получил не огнестрельные ранения, а лишь травму ноги при эвакуации.

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин сообщил ТАСС, что в соответствии с установленной процедурой диппредставительство запросило у Госдепартамента информацию о том, пострадали ли в результате стрельбы россияне.

О теракте речи не идет

По данным телекомпании ABC, которая ссылается на источники в правоохранительных органах, стрельба не имеет отношения к терроризму.

В полиции телеканалу заявили, что инцидент был вызван неким конфликтом, скорее всего, ссорой на бытовой почве.

Огонь, по данным канала, открыла женщина в возрасте 35-40 лет, которая действовала в одиночку. По сведениям источников, она проживала на территории Калифорнии и не имела какого-либо отношения к YouTube.

В полиции официально отказались комментировать данную информацию, заявив, что расследование по факту происшествия продолжается. Личность стрелявшей правоохранительные органы пока также не раскрывают.

Мотивы не ясны

Вместе с тем, как указал Барберини, сотрудники полиции к настоящему моменту обследовали весь комплекс штаб-квартиры интернет-сервиса, не обнаружив каких-либо дальнейших угроз. "Никаких угроз безопасности для общественности нет", - подчеркнул он.

Как сообщила телекомпания CNN, у стражей порядка пока нет точной информации о том, какими мотивами могла руководствоваться нападавшая. При этом, по данным источников телеканала, она лично знала как минимум одного из пострадавших - мужчину, который, вероятно, и являлся ее изначальной целью.

Расследование пока находится на самой ранней стадии. Как заявил шеф полиции Сан-Бруно, правоохранительные органы по крайней мере до наступления следующего дня не будут публиковать какую-либо официальную информацию, имеющую отношение к инциденту.

Генеральный директор корпорации Google, которой принадлежит YouTube, Сундар Пичаи вскоре после происшествия распространил среди сотрудников компании письмо. В нем он сообщил, что Google делает "все, что может", чтобы поддержать пострадавших и их семьи в это непростое для них время. По его словам, корпорация сотрудничает с местными властями в расследовании стрельбы. Со словами поддержки в адрес пострадавших и их семей выступила также гендиректор YouTube Сюзан Воджицки.

В администрации США также отреагировали на случившееся. Президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его проинформировали о стрельбе в Сан-Бруно. Он выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, работающим на месте происшествия. "Наши мысли и молитвы со всеми теми, кого затронул этот инцидент", - отметил хозяин Белого дома.

Уже в который раз

Стрельба в штаб-квартире YouTube стала на данный момент последним в череде кровавых инцидентов в США, при которых люди, вооруженные огнестрельным оружием, открывали огонь по ни в чем не повинным гражданам.

Последним резонансным происшествием такого рода стал массовый расстрел в американском Паркленде (штат Флорида) 14 февраля. В тот день бывший ученик одной из городских школ открыл огонь по учащимся и преподавателям, убив в общей сложности 17 человек и ранив еще 14.

Эта трагедия послужила причиной массовых демонстраций и акций протеста, участники которых выступали за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. 24 марта сотни тысяч американцев вышли на улицы около 800 городов страны с требованием к Конгрессу предпринять соответствующие меры на законодательном уровне.

Самая масштабная акция под названием "Марш за нашу жизнь" прошла в тот день в Вашингтоне. В ней приняли участие не менее 500 тыс. человек.