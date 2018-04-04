Лесные пожары тушат в нескольких регионах Дальнего Востока

ТАСС, 4 апреля. Лесные службы тушат природные пожары в ряде регионов Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений МЧС России и правительств.

Как сообщает администрация Приморского края, по данным на утро среды в регионе действует четыре пожара - в Ханкайском и Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. За минувшие сутки потушить удалось одно возгорание.

В Еврейской АО, как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС России, в настоящее время тушат три возгорания на общей площади около 15 га. "Зафиксировано в общей сложности более 70 термоточек, почти половина из них - в пятикилометровой зоне от поселений. Ситуацию усугубляет отмечающийся уже несколько дней подряд сильный ветер", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в основном пожары в области возникают из-за сжигания сухой травы. Накануне вечером из-за пала в поселке Щукинка сгорел двухэтажный дачный дом, пламя перебросилось на строение сильным ветром.

Как сообщает в среду пресс-служба правительства Хабаровского края, в регионе зарегистрировали первый лесной пожар. Он возник в 12 км от поселка Победа в Хабаровском районе, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг потушили. В настоящее время в Хабаровске отмечается небольшое задымление, это связано с возгораниями в соседних регионах и палами травы на Большом Уссурийском острове.

В минувшие сутки возгорания регистрировались и в Амурской области. По данным регионального ГУ МЧС России, пожарные выезжали на тушение палов по меньшей мере 17 раз.

Пожарные команды военных

К борьбе с лесными пожарами подключаются военные. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в рамках подготовки к пожароопасному периоду в гарнизонах ВВО, расположенных в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, сформировано более 60 противопожарных отрядов и групп. Сейчас с личным составом пожарных команд ведутся тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров к военным объектам.

Как сообщалось со ссылкой на департамент лесного хозяйства по дальневосточному федеральному округу, во вторник в регионе зарегистрировали более 30 лесных пожаров, большинство из них - в Приморье, в Амурской и Еврейской автономной областях.