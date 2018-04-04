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Спасатели эвакуировали около 20 жителей из жилого дома на Урале из-за пожара

Происшествия
4 апреля, 7:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Пожар удалось потушить за 10 минут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Порядка 20 жителей пятиэтажного дома в городе Североуральске Свердловской области эвакуировали из-за пожара в квартире на втором этаже. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В среду в 01:04 местного времени поступило сообщение о пожаре в городе Североуральске Свердловской области. На площади трех квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы по лестничным маршам 20 человек, в том числе пятеро детей", - говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить за 10 минут.

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