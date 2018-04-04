В Киргизии задержан гендиректор "Электрических станций"

БИШКЕК, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по подозрению в коррупции задержали генерального директора акционерного общества "Электрические станции" Узака Кыдырбаева. Об этом сообщил в среду отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.

"ГКНБ 2 апреля 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ города Бишкек, ОАО "Электрические станции" и ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", - говорится в сообщении. Представители данных структур подозреваются в причастности к коррупции при проведении ремонтных работ на столичной теплоэлектроцентрали.

"В рамках данного уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций" уголовного кодекса республики, задержан генеральный директор ОАО "Электрические станции" Кыдырбаев", - отмечается в документе. Подозреваемый помещен в следственный изолятор СИЗО ГКНБ. "Ведется следствие", - подчеркивается в сообщении.

В конце января нынешнего года на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате которой сотни тысяч жителей столицы остались без отопления, при этом температура воздуха в городе опускалась по ночам до отметки минус 25-27 градусов по Цельсию. Предварительное расследование причин аварии показало, что ремонт на станции в летний период проводился фиктивно. Кроме того, были существенно завышены цены на приобретенное чиновниками оборудование. В частности, согласно документам, обычные плоскогубцы для ТЭЦ покупались для энергетиков по цене $600.