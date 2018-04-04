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В подмосковном Подольске загорелся склад мебели

Происшествия
4 апреля, 7:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Площадь возгорания составляет более 600 кв м

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ТАСС, 4 апреля. В подмосковном Подольске пожарно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на складе мебели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Информация о пожаре поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 05:15 мск. В подмосковном Подольске на улице Кутузовской, дом 4 горит одноэтажное металлическое здание площадью 200 кв. м", - сообщили в ведомстве.

В пяти метрах от горящего здания расположен второй склад, площадью 450 кв. м. "В 06:07 мск произошло возгорание второго склада. В настоящее время общая площадь пожара составляет 650 квадратных метров. В 06:19 мск пожар был локализован", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время продолжается работа по тушению.

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