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Число пострадавших в результате массового отравления в Киргизии достигло 249

Происшествия
4 апреля, 8:06 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 4, апреля. /ТАСС

Все пострадавшие 31 марта участвовали в свадебных торжествах в одном из бишкекских ресторанов

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БИШКЕК, 4 апреля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате массового отравления в одном из ресторанов столицы Киргизии возросло до 249 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения республики.

"После массового отравления в ресторане в Бишкеке за медицинской помощью обратились 204 человека, 138 из них были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу", - заявили в министерстве. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

"В лечебные заведения Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей обратились за медицинской помощью еще 45 пострадавших, которые 31 марта присутствовали в данном ресторане. Из них 36 человек были госпитализированы", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 222 пострадавших.

По информации Центра госсанэпидемнадзора киргизской столицы, все пострадавшие 31 марта принимали участие в свадебных торжествах в бишкекском ресторане "Ала-Тоо". В настоящее время проводятся лабораторные исследования изъятых в нем продуктов, результаты которых станут известны в ближайшее время. Предположительно, причиной массового отравления могли стать блюда из курицы или рыбы.

По данному факту в Киргизии возбуждено дело по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" уголовного кодекса республики. В связи с данным ЧП ресторан, в котором произошло массовое отравление людей, временно закрыт. Известно, что в последний раз санитарная проверка в нем проводилась в октябре прошлого года.

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