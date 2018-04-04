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Начальник кемеровского МЧС опроверг информацию об обысках у него дома

Происшествия
4 апреля, 8:17 дата обновления: 4 апреля, 8:33 UTC+3

Ранее СМИ сообщили, что обыск у Александра Мамонтова связан с уголовным делом, возбужденным после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

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Здание Главного управления МЧС России по Кемеровской области

Здание Главного управления МЧС России по Кемеровской области

© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 4 апреля. /ТАСС/. Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию об обысках в его доме, которая появилась в СМИ. Об этом он сообщил ТАСС.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Ничего не проходит, не подтверждаю", - сказал Мамонтов, отвечая на вопрос о проведении следственных действий у него в доме.

Ранее в СМИ появилась информация, что в доме Мамонтова проводится обыск, связанный в том числе с расследованием уголовного дела, возбужденного после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Как рассказал ТАСС источник в региональном главке МЧС, Мамонтов находится на рабочем месте.

45-летний Александр Мамонтов - генерал-майор внутренней службы, работает в структуре МЧС с 2002 года. С 2013 года возглавляет Главное управление МЧС России по Кемеровской области.

В результате пожара в "Зимней вишне" погибли 64 человека.

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