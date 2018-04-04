Начальник кемеровского МЧС опроверг информацию об обысках у него дома

КЕМЕРОВО, 4 апреля. /ТАСС/. Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию об обысках в его доме, которая появилась в СМИ. Об этом он сообщил ТАСС.

"Ничего не проходит, не подтверждаю", - сказал Мамонтов, отвечая на вопрос о проведении следственных действий у него в доме.

Ранее в СМИ появилась информация, что в доме Мамонтова проводится обыск, связанный в том числе с расследованием уголовного дела, возбужденного после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Как рассказал ТАСС источник в региональном главке МЧС, Мамонтов находится на рабочем месте.

45-летний Александр Мамонтов - генерал-майор внутренней службы, работает в структуре МЧС с 2002 года. С 2013 года возглавляет Главное управление МЧС России по Кемеровской области.

В результате пожара в "Зимней вишне" погибли 64 человека.