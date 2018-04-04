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Полковник МВД Захарченко не пошел на сделку со следствием

Происшествия
4 апреля, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Захарченко отметил, что ему предлагали оговорить руководство ГУЭБиПК МВД и конкретных сотрудников ФСБ

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток, отказался заключить сделку со следствием, по условиям которой должен был дать показания на своих коллег. Об этом Захарченко сообщил, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, переданные в СИЗО через его адвоката Александра Горбатенко.

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"Мне предлагали оговорить себя, руководство ГУЭБиПК МВД России и конкретных сотрудников ФСБ России, с которыми у меня были служебные контакты, в обмен на "не трогать моих родственников и знакомых, а также их имущество, прекратить мое уголовное преследование по эпизодам со взятками". Я не виновен в инкриминируемых мне преступлениях и намерен это доказать. Для меня такие слова, как порядочность и честь офицера - не пустые слова, поэтому оговаривать я никого не буду", - сказал он.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению от уплаты налогов клиентом банка ОАО "Электрозавод". Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Первый эпизод взятки Захарченко связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, он получил 7 млн рублей. Также он обвиняется в получении $800 тыс. от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. В данном эпизоде посредниками выступили генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, являющийся знакомым Захарченко.

Третий эпизод взятки - получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре", которую он получил также от ресторатора Мехди Дусса. Четвертым эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

Следственные действия по трем эпизодам преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам (один эпизод взятки и превышение должностных полномочий - прим. ТАСС) расследование в отношении Захарченко продолжается.

1 декабря прошлого года Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет. Данное решение признано Мосгорсудом законным и уже вступило в законную силу.

Срок ареста Захарченко продлен до 9 июня.

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