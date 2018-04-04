Курский вокзал в Москве эвакуирован после анонимного звонка

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пассажиры и персонал Курского вокзала в Москве эвакуированы после анонимного сообщения, сообщил ТАСС в среду представитель ОАО "Российские железные дороги".

"В настоящее время проводится эвакуация пассажиров Курского вокзала в связи с поступившим анонимным звонком. Движение поездов осуществляется в штатном режиме", - сказал он.

В пресс-службе вокзала сообщили, что анонимный звонок действительно поступил, в 09:30 мск начата полная эвакуация. "Более 1000 человек выведены с территории вокзала", - сообщили в пресс-службе.Администрация вокзала ожидает прибытия кинологической службы для проверки.

"Проводимые мероприятия не влияют на график движения поездов, все они ходят согласно расписания. На каждом вокзале существуют возможность прохода к платформам, минуя основное здание вокзала", - добавили в администрации вокзала.

Ранее корр. ТАСС с места события сообщал, что на Курском вокзале по громкой связи была объявлена эвакуация по техническим причинам. Охранники попросили посетителей вокзала отойти от фасадов здания. Мост-переход между Курским вокзалом и ТЦ "Атриум" перекрыт, на место ЧП прибыл один пожарный расчет.

Ранее корреспондент ТАСС с места события сообщал, что на Курском вокзале по громкой связи была объявлена эвакуация по техническим причинам. Охранники попросили посетителей вокзала отойти от фасадов здания. Мост-переход между Курским вокзалом и ТЦ "Атриум" перекрыт, на место ЧП прибыл один пожарный расчет.