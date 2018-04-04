Из торгового центра в Саратове из-за задымления эвакуировали 200 человек

САРАТОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 200 человек эвакуировали из торгового центра "Триумф Молл" в Саратове из-за задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В среду в ТЦ произошло короткое замыкание, в результате которого было задымление. Из здания эвакуировано около 200 человек, пострадавших в результате ЧП нет", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что открытого огня в здании не было, однако сотрудники ТЦ все равно решили эвакуировать всех, кто находился в "Триумфе".

"На место выезжали 12 единиц техники, но уже на месте был дан отбой всем оперативным службам, так как ЧП было ликвидировано", - подчеркнули в главке.

"Триумф молл" - один из крупнейших торгово-развлекательных центров Саратова, расположенный на улице Зарубина, в самом центре города. ТРЦ работает с 2010 года, на территории двухэтажного центра расположены магазины, а также несколько кафе, кинотеатр и детские площадки.