В РФ в 2017 году предотвращены 25 терактов, координировавшихся через мессенджеры

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Подготовка как предотвращенных терактов, так и совершенных в России в минувшем году велась через мессенджеры в интернете. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

"В минувшем году в России предотвращены 25 терактов, совершены четыре, все они координировались через мессенджеры", - сказал он.

Бортников подчеркнул, что террористы уже сейчас владеют информационными технологиями на достаточно высоком уровне.

"Уже сейчас уровень овладения международным подпольем современными информационными и телекоммуникационными технологиями достаточно высок. Речь идет не только об агрессивной агитации и вербовке в сети интернет, где функционирует более 10 тысяч сайтов террористических структур и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях, - сказал он. - Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в сферах удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", - сказал директор ФСБ.

Информация, полученная от турецких спецслужб

Директор ФСБ Александр Бортников также заявил о предотвращении террористической акции в России благодаря информации, полученной от турецких спецслужб.

"В прошлом году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации от турецких партнеров", - сообщил он. По словам Бортникова, в результате были сохранены сотни жизней. "Это примеры ответственного сотрудничества. Оставим политику политикам и сосредоточимся на решении наших непосредственных задач, а в число главнейших из них входит обеспечение безопасности простых граждан", - сказал он. Сотрудничество с международными партнерами ФСБ России накопила большой опыт противодействия международному терроризму и открыта для сотрудничества с зарубежными странами, добавил Бортников. "В ФСБ накоплен значительный опыт противодействия международному терроризму, и мы готовы делиться им. ФСБ России открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами и на других линиях противодействия нашему общему врагу", - сказал он. Бортников назвал перспективным создание единого антитеррористического информационного пространства. "В качестве инструмента готовы предложить заинтересованным сторонам использование банка данных, к которому подключены 41 страна и шесть организаций", - сказал он. По словам директора ФСБ, в этом банке данных содержатся сведения о 86 террористических организациях, 40 тыс. лиц, свыше 800 информационных сообщений о фактах деятельности боевиков. В специальном информационном массиве о деятельности боевиков содержатся более 11 тыс. анкет. Бортников напомнил, что летом Россия примет чемпионат мира по футболу. "Надеемся, что взаимодействие по обеспечению безопасности будет так же эффективно, как и в прошлые годы, когда была обеспечена безопасность Кубка конфедераций", - заключил он. Погибшие от рук террористов Во всем мире от рук террористов с 2014 года погибли почти 152 тыс. человек, сказал Бортников. "Число убитых и раненых в терактах по всему миру в минувшем году превысило 32 тыс. человек. За период с 2014 года, когда "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС) достигло пика, данный показатель оставил почти 152 тыс.", - сказал он. По словам Бортникова, в среднем ежегодно совершается свыше 1600 терактов. "И в каждом втором случае, когда бандиты открыто берут на себя ответственность за атаки, речь идет об ИГ", - добавил он. Он отметил, что обстановка в мире сохраняет серьезную напряженность и по-прежнему в числе ключевых проблем остается международный терроризм. "Несмотря на бесспорные успехи, глобальная статистика жертв международных террористических нападений удручающая", - сказал Бортников. По его словам, сегодня проще назвать те регионы, где ИГ не проявляла свою активность. Так, на Ближнем Востоке и в Африке теракты стали чудовищной повседневностью. "Не снижается интенсивность попыток террористических атак в России", - отметил директор ФСБ. Ресурсная база террористов в Сирии Директор ФСБ России Александр Бортников также заявил о практически полной ликвидации ресурсной базы террористов в Сирии. "Ресурсная база джихадистов в Сирии практически полностью ликвидирована. Оказывается широкая гуманитарная помощь жителям деоккупированных районов, содействие переселенцам и поддержка в восстановлении мирной жизни в этой стране", - сказал он. Как следствие этого, добавил Бортников, поток беженцев заметно сокращается. Он подчеркнул, что Россия вносит огромный вклад в борьбу с международными террористическими организациями. "Вместе с тем достигнутые результаты не должны никого успокаивать. Сейчас крайне важно не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов, их адаптации к сложившимся условиям", - сказал он. "Мы видим, что террористы пытаются добиться этого", - отметил Бортников. Союз ИГ и "Аль-Каиды" Кроме того, Бортников не исключил возможного объединения двух террористических организаций, запрещенных в России - ИГ и "Аль-Каиды". "Не исключаем возможности воссоединения ИГ и "Аль-Каиды" в виде обновленной террористической сети", - сказал он. Директор ФСБ отметил, что в случае такой активности она будет обладать ячейками во многих странах мира, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химоружия. Бортников сообщил, что боевики расползаются по странам исхода, с ними следуют жены и дети, уже державшие оружие в руках, а также вдовы уничтоженных бандитов, потенциальные террористки-смертницы. "Сейчас формирования джихадистов перебрасываются в Афганистан, Ливию, Йемен, уходят вглубь Африки, государства Юго-Восточной Азии. В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны", - сказал он. По словам директора ФСБ, формируются стратегические альянсы единомышленников в районах передислокации. Жизнеспособность ИГ и "Аль-Каиды" ИГ и "Аль-Каида" до сих пор сохраняют свою жизнеспособность в том числе из-за разногласий между странами, считает директор ФСБ. "Самым главным условием, позволяющим таким структурам, как "Аль-Каида" и ИГ, сохранять жизнеспособность, являются разногласия между странами", - отметил Бортников. Тактика индивидуального джихада Террористы переходят к тактике совершения индивидуального джихада, в том числе при помощи автотранспорта, добавил директор ФСБ. "Речь идет в том числе об экспортируемом из государств Евросоюза в Россию "индивидуальном джихаде", когда совершаются одиночные нападения на людей при использовании подручных средств - от ножей до автотранспорта", - сказал он. Бортников отметил, что при этом исполнители таких нападений могут не иметь продолжительного участия в террористической деятельности и находиться вне поля зрения спецслужб. "Такие атаки не требуют создания сложных цепочек координации действий исполнителей на местах", - сказал директор ФСБ. VII Московская конференция по международной безопасности В открывшейся в среду под эгидой Минобороны России VII Московской конференции по международной безопасности принимают участие делегации 95 стран, в том числе 30 министров обороны, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также 68 ведущих зарубежных экспертов. Одна из основных ее тем - противодействие терроризму в Сирии. Бортников назвал площадку Московской конференции по международной безопасности хорошим поводом для обмена мнениями, сближения позиций и выработки мер, способствующих укреплению международной стабильности. "Отрадно видеть в этом зале столь представительную аудиторию, тех, кто разделяет данную точку зрения и заинтересован в плодотворном сотрудничестве", - сказал он.