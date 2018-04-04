В Краснодарском крае около 20 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. В среду из-за аварии в Белореченском районе Краснодарского края нарушилась подача воды в дома около 20 тыс. человек, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"В 08:15 мск 4 апреля поступила информация об аварийном отключении воды. В зоне отключения около 20 тыс. человек", - отметили в ведомстве.

Работы по ликвидации аварии планируется завершить к 17:00 мск.

Как уточнили ТАСС в районном управлении ГО и ЧС, отключено около трети потребителей в райцентре Белореченск (население около 60 тыс. человек). "Произошла авария на КНС (канализационно-насосной станции) из-за изношенности оборудования. Для устранения аварии пришлось перекрыть подачу воды", - сказал собеседник агентства.

Представитель управления добавил, что в зоне отключения оказалось несколько социальных объектов. Для них и для подавших заявки жителей власти организовали подвоз воды.