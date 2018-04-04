В Амурском заливе оторвалась льдина с рыбаками-любителями

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /ТАСС/. Около 30 рыбаков-любителей в среду оказались на оторвавшейся в Амурском заливе льдине, спастись им помогли местные жители, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

"Инцидент произошел 4 апреля в районе мыса Песчаный в Амурском заливе. Сообщение спасателям поступило от самих рыбаков, терпящих бедствие. <...> По предварительной информации, на дрейфующей льдине находились около 30 человек", - говорится в сообщении.

На помощь людям вышли на катере спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы. Однако до их прибытия людям помогли жители села Береговое, расположенного рядом с местом инцидента. Они доставили людей на берег на моторных лодках.

В Приморье установилась теплая погода, в среду температура воздуха в крае колеблется от 2 до 12 градусов тепла, сезон подледной рыбалки завершился. Выезд машин на лед категорически запрещен, рыбакам-любителям и жителям и гостям края рекомендуют соблюдать осторожность и не выходить на лед.