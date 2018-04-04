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Прокуратура Петербурга проводит проверку из-за госпитализации десяти воспитанников детсада

Происшествия
4 апреля, 11:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Причина госпитализации детей не называется

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга проводят проверку после госпитализации десятерых воспитанников одного из детских садов города. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с госпитализацией в детские городские больницы десяти воспитанников ГБДОУ детский сад № 111" по Искровскому проспекту", - говорится в сообщении ведомства.

Причина госпитализации детей не называется, однако отмечается, что к проведению проверки привлекли специалистов Роспотребнадзора.

Местные СМИ сообщают, что детей увезли в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.

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