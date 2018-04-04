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В Пензе рухнула часть пятиэтажного дома

Происшествия
4 апреля, 11:56 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 4, апреля. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал, но региональные власти ввели режим ЧС

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ПЕНЗА, 4 апреля. /ТАСС/. Часть пятиэтажного аварийного дома обрушилась в Пензе, в связи с этим в регионе введен режим ЧС. Пострадавших в результате ЧП нет, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Во вторник вечером произошло частичное обрушение угла торцевой части стены и кровли дома на улице Кулибина, 10. Пострадавших в результате ЧП нет, однако принято решение с текущего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дом является аварийным, часть жильцов ранее переселили. 

"У нас есть маневренный фонд, и часть жильцов, 13 семей, ранее уже воспользовались возможностью и переселились. Однако некоторые остались в доме. Теперь речь идет о том, чтобы они тоже покинули дом в кратчайшие сроки", - подчеркнули в пресс-службе администрации.

В ведомстве добавили, что жильцы смогут временно поселиться в санатории им Володарского, где их обеспечат бесплатным проживанием и питанием. Кроме того, им предоставят грузовой транспорт и персонал, который поможет при переезде.

"Во избежание несчастных случаев, отключить подачу бытового газа и электричества, в первую очередь в помещениях, которые сильно разрушены. По периметру дома будет установлено ограждение, обеспечен пропускной режим для ограничения доступа посторонних", - подчеркнули в администрации города.

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