В Пензе рухнула часть пятиэтажного дома

ПЕНЗА, 4 апреля. /ТАСС/. Часть пятиэтажного аварийного дома обрушилась в Пензе, в связи с этим в регионе введен режим ЧС. Пострадавших в результате ЧП нет, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Во вторник вечером произошло частичное обрушение угла торцевой части стены и кровли дома на улице Кулибина, 10. Пострадавших в результате ЧП нет, однако принято решение с текущего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дом является аварийным, часть жильцов ранее переселили.

"У нас есть маневренный фонд, и часть жильцов, 13 семей, ранее уже воспользовались возможностью и переселились. Однако некоторые остались в доме. Теперь речь идет о том, чтобы они тоже покинули дом в кратчайшие сроки", - подчеркнули в пресс-службе администрации.

В ведомстве добавили, что жильцы смогут временно поселиться в санатории им Володарского, где их обеспечат бесплатным проживанием и питанием. Кроме того, им предоставят грузовой транспорт и персонал, который поможет при переезде.

"Во избежание несчастных случаев, отключить подачу бытового газа и электричества, в первую очередь в помещениях, которые сильно разрушены. По периметру дома будет установлено ограждение, обеспечен пропускной режим для ограничения доступа посторонних", - подчеркнули в администрации города.