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В доме под Оренбургом взорвалась граната

Происшествия
4 апреля, 12:00 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 4, апреля. /ТАСС

В результате инцидента пострадал один человек. Ему оторвало кисть правой руки

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ОРЕНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Граната взорвалась в частном доме Оренбургской области, в результате одного мужчину доставили в больницу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Оренбурга.

"В поселке Пристанционном произошел взрыв в доме. На месте происшествия спасателям удалось выяснить, что сын хозяев нашел на улице гранату, принес ее домой и решил узнать, как всё устроено и работает", - сказал представитель ведомства.

В итоге произошел подрыв боеприпаса, в комнате поломана мебель. 23-летний пострадавший находится в больнице, ему оторвало кисть правой руки.

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