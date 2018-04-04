Около 100 изъятых у бизнесмена в Петербурге икон передали на хранение Русскому музею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Следователи провели обыски в доме петербургского бизнесмена Дмитрия Гуревича в рамках расследования дела о неуплате налогов и изъяли почти сто ценных икон. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, иконы передали на хранение в Русский музей.

"Следователями главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу <…> с участием эксперта Министерства культуры РФ в рамках расследования данного уголовного дела по месту жительства Гуревича был произведен обыск. Во время обыска <…> было изъято 97 икон, имеющих культурную и историческую ценность, стоимость отдельной иконы варьируется от $10 до 100 тыс. Иконы сданы на ответственное хранение в ФГБУК "Государственный русский музей", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что иконы изъяли в рамках исполнения гражданского иска. По версии следствия, Гуревич, будучи руководителем ООО "Компас-Строй", организовал производство и реализацию в адрес различных контрагентов товара, который относится к средним дистиллятам и является подакцизным товаром, однако бизнесмен не декларировал и не уплатил акцизы на сумму более 56 млн рублей. Обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов Гуревичу предъявили еще в прошлом году.

По данным региональных СМИ, Гуревичу принадлежит 45,8% в уставном капитале компании "Линойл", он таких же владеет акциями компании "Тэнойл", раньше обе организации принадлежали ЗАО "Линос", но теперь формально - нет. На данный момент в городе насчитывается около двух десятков заправок "Линос".