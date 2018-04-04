Житель Ставрополья обвиняется в участии в боях на стороне нацбатальона ОУН в Донбассе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Житель Ставрополья Сергей Ильин, содержащийся под стражей в Чувашии, обвиняется в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщил в среду ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике по связям со СМИ Олег Дмитриев.

"Дело возбуждено в отношении 41-летнего безработного Сергея Ильина, зарегистрированного в Ставропольском крае. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Ильин в ноябре 2014 года прибыл в Киев для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, вступил в украинский нацбатальон "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ), прошел военную подготовку на его базе, был обеспечен военным обмундированием, боеприпасами, спецснаряжением.

С ноября по декабрь 2014 года участвовал в составе батальона в качестве стрелка (позывной "Генрих") в боях, в том числе, в селе Пески Ясиноватского района Донецкой области, против населения провозглашенной Донецкой народной республики. "За наемничество злоумышленник получил денежное вознаграждение в размере не менее 4 тыс. гривен. В последующем он покинул территорию Украины", - уточнил Дмитриев.

С февраля текущего года Ильин на территории Чувашии содержится под стражей в связи с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По данным следствия, в январе он приехал в Чебоксары для сбыта синтетических наркотиков. При задержании у него обнаружили более 11,5 г наркотиков. Также следствие проверяет информацию о привлечении Ильина к административной ответственности за размещение в соцсети запрещенной нацистской символики в июне 2016 года.