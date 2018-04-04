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В Москве водитель избил инспектора ГИБДД при проверке документов

Происшествия
4 апреля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Водитель в центе Москвы избил сотрудника ГИБДД при проверке документов и протащил его на машине большой скорости по асфальту. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, утром 4 апреля на Земляном Валу инспектор ДПС для проверки документов остановил автомобиль Nissan Almera под управлением мужчины.

"Несмотря на законное требование сотрудника полиции предъявить документы водитель резко продолжил движение на большой скорости. Сотрудник полиции, пытаясь задержать водителя, зацепился за дверь двигающегося автомобиля. Однако водитель не принял мер к остановке транспортного средства и продолжил движение, а также пытался наносить инспектору удары в область лица", - сообщила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Водитель задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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