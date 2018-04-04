В Таганроге задержали подозреваемого в отравлении таллием сотрудников авиазавода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Главное управление МВД России по Ростовской области подтвердило задержание подозреваемого в отправлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева таллием. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее информацию о задержании ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона. Сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 37-летний житель Таганрога. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - пояснили в полиции.

Соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам крови - обнаружили у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, всех обратившихся за медпомощью уже выписали из больниц. Они проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве. Все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева проводить периодические медосмотры работников и контролировать качество воды. По данным завода, сейчас все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия. Руководство научно-технического комплекса считает отравление сотрудников "бытовым конфликтом". Таллий при производстве на заводе не используется, сообщили ранее на предприятии.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. Завод является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.