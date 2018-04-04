Капитан судна "Норд" доставлен в Херсонский суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко доставлен в суд Херсона для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщил в среду ТАСС его адвокат Дмитрий Щербина.

Ранее сообщалось, что капитана судна украинские пограничники вывезли около 06:00 мск в неизвестном направлении из украинского порта Бердянск.

"Мы искали капитана по всем инстанциям. Наконец, полчаса назад мне позвонил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) г-н Просняк и сообщил, что капитана Горбенко доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Щербина.

Защитник отметил, что ч. 2 ст. 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), согласно которой наказание грозит от трех до пяти лет лишения свободы, не предусматривает содержание под стражей обвиняемого.

"Возможно, подзащитному будет предъявлено другое обвинение по очень серьезной статье, по какой - пока непонятно. Возможно, потому что он не явился на допрос в СБУ, то есть по формальным причинам, поскольку с судна-то экипаж не выпускают", - пояснил адвокат.

Он отметил также, что защитников не поставили в известность, куда увезли капитана сегодня утром. "Нас, адвокатов, в известность не поставили, сейчас выезжаем в Херсон", - сообщил Щербина.

По его словам, капитана Горбенко утром с борта судна забрали представители Мариупольского морского отряда украинской погранслужбы. При этом капитан, по данным дежурного порта Бердянск, до сих пор числится на борту судна.

"То есть это полный беспредел, поскольку не соблюдены никакие юридические процедуры", - подчеркнул Щербина.

О ситуации с сейнером

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом и экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Сейнер находится в украинском порту Бердянск. Экипажу судна украинскими пограничниками запрещено спускаться на берег. Два члена экипажа, в том числе и капитан Владимир Горбенко перенесли гипертонический криз.