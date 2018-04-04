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В Москве горит ТЦ "Персей для детей"

Происшествия
4 апреля, 12:53 UTC+3

Эвакуировано более 100 человек

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" в Москве, сообщили в среду ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

"В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар. Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", - сказали в ведомстве.

В штабе пожаротушения ТАСС сообщили, что более 100 человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра.

"На данный момент эвакуированы 115 человек. Данных о пострадавших нет, ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар", - сказал представитель штаба.

По предварительной информации, на четвертом этаже здания может находиться один человек.

Горит последний этаж ТЦ "Персей для детей" Пожарные уже на месте, людей эвакуировали вроде... #персей #персейдлядетей #пожар

Публикация от Andrei Martynov (@tynoff)

Информация о пострадавших не поступала, отметили в МЧС. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти, добавил источник ТАСС в экстренных службах.

Источник сообщил ТАСС, что сложная внутренняя планировка ТРЦ не позволяет пожарным быстро найти источник возгорания. "Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что система дымоудаления торгового центра сработала штатно.

Торговый центр "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. В ТРЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина". 

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