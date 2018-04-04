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Неизвестный напал с газовым баллончиком на полицейского в центре Москвы

Происшествия
4 апреля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Отмечается, что неизвестный скрылся с места происшествия

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, напавшего с газовым баллончиком на сотрудника полиции в подземном переходе в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По предварительной информации, сегодня около 10:30 в подуличном переходе на улице 1905 года неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика сотруднику полиции, который находился в свободное от службы время в гражданской одежде, после чего скрылся с места происшествия", - сообщили в ГУ МВД.

Полицейский для оказания помощи обращался в медучреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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