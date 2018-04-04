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В консульстве РФ сообщили, что в деле капитана судна "Норд" пока нет подвижек

Происшествия
4 апреля, 13:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, апреля. /ТАСС

Представитель генконсульства в Харькове отметил, что дипломатическое представительство работает в тесном контакте с компетентными органами Украины

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КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Харькове находится в контакте с компетентными органами Украины и защитой капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель генконсульства в Харькове.

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"Мы работаем в тесном контакте с компетентными органами Украины и адвокатами капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко. Но пока подвижек нет", - отметил дипломат.

На вопрос, известно ли ему, что Горбенко доставлен в суд Херсона для избрания меры пресечения, представитель консульства ответил: "Мы пока эту ситуацию не комментируем".

О ситуации с сейнером

Сейнер "Норд" задержала погранслужба Украины 25 марта в Азовском море. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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