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Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован

Происшествия
4 апреля, 13:30 UTC+3

Сообщается о двух пострадавших

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Персей для детей" в Москве, сообщили ТАСС в среду в штабе пожаротушения.

"Пожар ликвидирован на площади 80 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

YouTube/Владимир Панков

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что при пожаре пострадали двое. "При тушении пожара пострадал один пожарный и один гражданский", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в ТЦ по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19 поступило в экстренные службы в 12:32 мск. Здание четырехэтажное, общая площадью составляет 10 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

В штабе пожаротушения сообщали, что "ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар".

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