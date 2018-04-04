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Суд снизил размер штрафа бывшему мэру Рыбинска по делу о взятке

Происшествия
4 апреля, 13:50 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, апреля. /ТАСС

Теперь Юрий Ласточкин должен выплатить 20 млн рублей вместо 140 млн

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Бежецкий городской суд в Тверской области сократил экс-мэру Рыбинска (Ярославская область) Юрию Ласточкину штраф по делу о получении взятки со 140 млн до 20 млн рублей, сообщил ТАСС адвокат осужденного Георгий Юдин.

"По заявлению Ласточкина штраф был снижен с 140 до 20 млн рублей, поскольку закон изменился", - сказал Юдин.

Адвокат отметил, что на момент вынесения приговора размер штрафа Ласточкина составлял 70-кратную сумму взятки, в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В связи с отменой минимального порога штрафа Ласточкин получил возможность попросить о смягчении наказания.

Рыбинский городской суд 22 сентября 2015 года приговорил Ласточкина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Приговор подтвердил Ярославский областной суд и Верховный суд РФ.

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