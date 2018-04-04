В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Один человек стал жертвой пожара в торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что при тушении пожара также пострадал один пожарный, который получил отравление продуктами горения.

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов заявил, что число пожарных, пострадавших при тушении, увеличилось до трех.

Горит последний этаж ТЦ "Персей для детей" Пожарные уже на месте, людей эвакуировали вроде... #персей #персейдлядетей #пожар Публикация от Andrei Martynov (@tynoff) 4 Апр 2018 в 2:41 PDT

В штабе пожаротушения сообщили, что 20 человек были спасены из горевшего торгового центра, еще 600 эвакуированы

На данный момент возгорание ликвидировано, его общая площадь составила 80 кв. метров.

Сообщение о пожаре в ТЦ по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19 поступило в экстренные службы в 12:32 мск. Здание четырехэтажное, общая площадью составляет 10 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти возможным.