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Около ТЦ "Персей для детей" перекрыто движение после пожара

Происшествия
4 апреля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Перекрыты улицы Малая Семеновская, Семеновский переулок и улица Измайловская

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто в Москве на ряде улиц около торгового центра "Персей", где днем 4 апреля произошло возгорание. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения в Twitter.

"В детском торговом центре "Персей" на Малой Семеновской, 28 произошло возгорание. Сейчас перекрыты улицы Малая Семеновская, Семеновский переулок, улица Измайловская. Объезжайте. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, загорелся склад с игрушками. Пожару был присвоен второй из пяти рангов сложности. В результате ЧП погиб один человек, пострадал пожарный - он отравился продуктами горения.

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