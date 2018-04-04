Около ТЦ "Персей для детей" перекрыто движение после пожара

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто в Москве на ряде улиц около торгового центра "Персей", где днем 4 апреля произошло возгорание. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения в Twitter.

В детском торговом центре "Персей" на Малой Семеновской, 28 произошло возгорание. Сейчас перекрыты ул. Малая Семёновская, Семёновский переулок, ул. Измайловская. Объезжайте! На месте работают оперативные службы. pic.twitter.com/yDGXJSJoEN — ЦОДД (@gucodd) April 4, 2018

"В детском торговом центре "Персей" на Малой Семеновской, 28 произошло возгорание. Сейчас перекрыты улицы Малая Семеновская, Семеновский переулок, улица Измайловская. Объезжайте. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, загорелся склад с игрушками. Пожару был присвоен второй из пяти рангов сложности. В результате ЧП погиб один человек, пострадал пожарный - он отравился продуктами горения.