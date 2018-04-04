Власти Волгоградской области ввели режим ЧС из-за тяжелой паводковой обстановки

БЕЗЫМЯНКА /Волгоградская область/, 4 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации вводится по решению губернатора в связи с тяжелой паводковой ситуацией на территории Волгоградской области.

"С учетом неблагоприятного прогноза и ожидаемой второй волной паводка мной принято решение ввести на территории Волгоградской области режим ЧС", - сказал Андрей Бочаров. Он пояснил, что в ближайшие дни власти региона ожидают вторую волну паводка в ряде районов области. "Мы ожидаем ее в течение ближайших 10 дней", - сказал губернатор.

Как отметил Бочаров, в некоторых районах первая волна паводка пошла на убыль. "На территории сложилась сложная обстановка, нам необходимо предпринимать дополнительные меры, потому что в ближайшие дни еще в 5-6 муниципалитетах могут быть затоплены дома и новые территории", - сказал он.

По словам губернатора, со стороны Саратовской и Воронежской областей вода пойдет в Волгоградскую область.

Начальник областного ГУ МЧС России Олег Гребенюк отметил, что паводок может затопить 22 населенных пункта.

"Согласно прогнозу и возможному ухудшению паводковой ситуации, может быть затоплено до 22 населенных пунктов", - сказал он.

В настоящее время, по данным МЧС России, на территории Кумылженского, Фроловского, Еланского районов и Михайловского городского округа в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, 790 жилых домов с населением более 2,1 тыс. человек, в том числе 396 детей, и 2,6 тыс. придомовых территорий. Отселены 359 человек, в том числе 105 детей, из них 41 человек, в том числе 11 детей, размещены в пунктах временного размещения.

В зоне подтопления работает крупная группировка МЧС из Волгоградской и Саратовской областей, Донского спасательного центра. В готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки ГУ МЧС России по республике Калмыкия, Астраханской и Воронежской областей.