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Короткое замыкание среди основных версий пожара в ТЦ "Персей для детей"

Происшествия
4 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

На месте работают дознаватели

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Несколько версий возникновения пожара рассматриваются после возгорания в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, основная среди них - короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пожар возник на складе детских игрушек на последнем этаже здания. Его площадь составила 80 кв. метров. В результате погиб один человек, при тушении огня пострадали трое пожарных.

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