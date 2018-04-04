Короткое замыкание среди основных версий пожара в ТЦ "Персей для детей"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Несколько версий возникновения пожара рассматриваются после возгорания в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, основная среди них - короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пожар возник на складе детских игрушек на последнем этаже здания. Его площадь составила 80 кв. метров. В результате погиб один человек, при тушении огня пострадали трое пожарных.