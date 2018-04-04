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СК возбудил дело о халатности после пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве

Происшествия
4 апреля, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В результате инцидента погиб один человек

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности по факту пожара в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По поручению руко

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водителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 и ст. 293 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Халатность")", - сообщила она.

На месте работают следователи и криминалисты под руководством Дрыманова. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре. "После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия", - добавила Иванова.

В результате пожара погиб работник ТЦ, при тушении пострадали трое пожарных. На данный момент возгорание ликвидировано.

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