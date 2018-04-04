При обрушении стены похоронного агентства в Туле погиб один человек

ТУЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил травмы при обрушении части стены здания агентства ритуальных услуг на улице Пирогова в центре Тулы, сообщила ТАСС в среду старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская.

"В здании на улице Пирогова в Туле обрушилась часть стены, погиб один человек, еще один получил травмы, степень их тяжести сейчас определяется. Уже установлено, что собственница здания наняла частных лиц для разбора завалов после пожара", - сказала Каминская, добавив, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, информация уточняется.

По данным пресс-службы администрации города, пожар в деревянном здании произошел в 2017 году. "Там размещалось агентство ритуальных услуг, но после пожара оно не функционировало", - сказал собеседник агентства.

Информация об обрушении части стены дома поступила на пульт Единой службы спасения в среду около 13:35 мск. "На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона для помощи по извлечению людей из-под обломков стены", - сказали в пресс-службе областного управления МЧС.