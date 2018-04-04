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Возгорание в здании ТЦ "Персей для детей" в Москве возникло на складе ткацкой фабрики

Происшествия
4 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Помещение находится на двух последних этажах здания

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следователи установили, что возгорание в здании торгового центра "Персей для детей" на востоке Москвы началось на складе ткацкой фабрики. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе проведения неотложных следственных действий установлен очаг возгорания в детском торговом центре. Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", - сообщила Иванова.

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Выводы следствия подтвердили и в компании "Орион", управляющей сетью торговых центров под брендом "Персей для детей". "В здании шесть этажей, на четырех расположен наш торговый центр, на верхних двух - помещения шерстопрядильной фабрики, возгорание произошло у них", - сказала представитель компании, отметив, что сотрудники ТЦ не имели доступа в производственные помещения фабрики.

По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Халатность") передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России. На месте работают следователи и криминалисты под руководством Дрыманова. Проводится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.

Пожар в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице ликвидирован. Погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении. 

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