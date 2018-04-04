Источник: подозреваемый в отравлении сотрудников завода в Таганроге сыпал таллий в кулер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева подсыпал таллий в кулер с водой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В среду информацию о задержании подозреваемого в отравлении ТАСС подтвердили в Главном управлении МВД России по Ростовской области. Сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")".

"(Подозреваемый) сыпал таллий в воду сотрудникам в кулер", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК нашли соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, все обратившихся за медпомощью уже выписали из больниц. Они проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве. Все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева проводить периодические медосмотры работников и контролировать качество воды.

По данным завода, они уже начали вести контроль за качеством воды, сейчас все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия. Руководство научно-технического комплекса считает отравление сотрудников "бытовым конфликтом". Таллий при производстве на заводе не используется, сообщили ранее на предприятии.