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Пожар в ТЦ "Персей для детей"

Происшествия
4 апреля, 18:11 UTC+3

Погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении

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Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов
Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов
Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
©  ГУ МЧС РФ по г. Москве/ТАСС
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© АГН "Москва"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
©  ГУ МЧС РФ по г. Москве/ТАСС
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© АГН "Москва"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
© Валерий Шарифулин/ТАСС

4 апреля 2018 года в Москве по адресу ул. Малая Семеновская, дом 28, строение 19 произошел пожар в шестиэтажном здании, которое занимает торговый центр "Персей для детей". Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. ЧП было ликвидировано в течение нескольких часов. Погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении.

По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Халатность") передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России. На месте работают следователи и криминалисты под руководством Дрыманова. Проводится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.

 
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