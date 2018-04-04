Пожар в ТЦ "Персей для детей"

4 апреля 2018 года в Москве по адресу ул. Малая Семеновская, дом 28, строение 19 произошел пожар в шестиэтажном здании, которое занимает торговый центр "Персей для детей". Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. ЧП было ликвидировано в течение нескольких часов. Погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении.

По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Халатность") передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России. На месте работают следователи и криминалисты под руководством Дрыманова. Проводится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.