МЧС оказывает необходимую помощь в расследовании причин пожара в ТЦ в Кемерове

ВОЛГОГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. МЧС России тесно сотрудничает со Следственным комитетом и другими ведомствами в расследовании причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, общаясь с пожарными 21-й пожарной части города Волгограда.

"МЧС России тесно сотрудничает со Следственным комитетом, другими заинтересованными службами - мы заинтересованы, чтобы были установлены причины трагедии в Кемерове, чтобы были установлены виновные, а также чтобы был принят целый комплекс мер по предотвращению трагедии, подобной кемеровской", - сказал министр.

Он рассказал, что уже после пожара в "Зимней вишне" произошло несколько пожаров с тяжелыми последствиями в торговых центрах и жилых домах.

"Уже сегодня в московском торговом центре "Персей" пострадали шесть наших коллег", - отметил Пучков.

Он напомнил, что решением губернатора Волгоградской области в связи с тяжелой паводковой ситуацией в регионе ввели режим ЧС. "Приоритет в нашей работе - оказывать помощь людям, которые попали в беду", - сказал министр.

Он также поблагодарил пожарных и спасателей волгоградского гарнизона за работу и вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды, осмотрел пожарную часть, пожарно-спасательную технику, которая применяется при ликвидации последствий крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций.