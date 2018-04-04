Системы пожарной защиты в ТЦ "Персей для детей" в Москве упростили работу пожарных

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Все системы пожарной защиты, включая пожаротушения, сработали штатном режиме в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, что упростило работу пожарных и не допустило массовой гибели посетителей ТЦ. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

"В результате срабатывания всех систем пожарной защиты, сигнализации, дымоудаления, оповещения, пожаротушения и работы пожарных гибель среди посетителей торгового центре не допущена", - сказал он. Еникеев отметил и грамотные действия персонала торгового центра, благодаря которым были выведены все посетители. Никто из них не пострадал.

В момент пожара один работник склада Московской шерстопрядильной фабрики, которая занимает помещения пятого и шестого этажа здания, проводил работы на высоте. "При эвакуации, по предварительным данным, он упал и получил травму, не совместимую с жизнью", - уточнил Еникеев. В результате тушения пожара пострадали шесть пожарных, угрозы для их жизни и здоровья сейчас нет.

Главный госинспектор по пожарному надзору уточнил, что собственник здания, ЗАО "Московская шерстопрядильная фабрика", является крупным предприятиям. Первые четыре этаже сданы в аренду под торговый центр. Сам пожар начался на шестом этаже на складе фабрики. Его причины устанавливает Следственный комитет. "Проверка здания проводилась в 2015, 2017 годах, а также по поручению правительства РФ после пожара в Кемерове 30 марта 2018 года", - отметил Еникеев.

4 апреля в Москве на Малой Семеновской улице произошел пожар в шестиэтажном здании, которое занимает торговый центр "Персей для детей". Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. ЧП было ликвидировано в течение нескольких часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 109 и 293 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность").