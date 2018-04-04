Пожарная сигнализация в ТЦ "Метро" в Москве сработала из-за прорыва трубы с горячей водой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Информация о возгорании в ТЦ "Метро" на западе Москвы не подтвердилась, в здании произошел прорыв горячей воды, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"В здании торгового центра на Рябиновой улице произошел прорыв горячей воды, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожарные обследуют здание торгового центра "Метро" на западе столицы после сообщения о возгорании. Из здания эвакуированы сотрудники и посетители.